Sprawa Iwony Wieczorek. Tajemnicza śmierć księdza

Jak powiedział portalowi i.pl Jacek Karnowski, "ksiądz przyszedł do mnie, był bardzo roztrzęsiony i mówił, że opiekuje się jakimiś dziewczynami pokrzywdzonymi przez ‘Krystka’. Szczególnie jedna bardzo się bała, szukał dla niej ochrony, mówił wręcz, że musi ją ukryć. Poradziłem mu wówczas, by udał się z tym do prokuratury. Z tego co wiem, tak właśnie zrobił". Prezydent miasta wcześniej nie wiedział o śmierci księdza. Dodał też, że wiadomość o jego samobójstwie jest dla niego szokująca.