Śledczy badają Zatokę Sztuki. Iwona Wieczorek mogła znać gangstera, który tam grasował

Pytany o to, czy Paweł P. nadal posiada alibi na czas zaginięcia Iwony Wieczorek, Dyjasz odpowiada, że "na dzień dzisiejszy je ma". - Natomiast czegoś się obawiał i na to wskazują jego działania związane z zacieraniem śladów i utrudnianiem śledztwa. Obecnie jednak jego alibi jest niepodważalne, ale to się może zmienić - dodaje policjant.