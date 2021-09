Sklepy Biedronka otwarte w niedziele. Pełna lista: Gdańsk, Gdynia, Sopot

Coraz więcej sklepów otwiera się w niedzielę. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do nich usług pocztowych. Jak informuje sama sieć, jest to rozwiązanie testowe wprowadzone w lipcu bieżącego roku. Poniżej przedstawiamy pełną listę otwartych w niedzielę 26 września marketów sieci Biedronka na terenie Trójmiasta.