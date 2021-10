Prognoza pogody na weekend. Na Pomorzu może padać

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątek na Pomorzu mogą wystąpić okresami przelotne opady deszczu. Zachmurzenie ma być duże. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 14 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni skręcający na zachodni i północno-zachodni.