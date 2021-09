Prognoza pogody dla Pomorza. Nad morzem zaczęła się jesień

Jak podaje IMGW, wysoko w górach po południu opady śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura maksymalna od 8 st. C, 10 st. C na Podlasiu, około 14 st. C w centrum, do 16 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju i wysoko w górach okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.