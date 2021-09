Pogoda na weekend w Trójmieście. Ostatnie dni lata?

Słońce i wiatr. Prognoza na piątek 3 września

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C. Towarzyszyć mu będzie północno-wschodni i wschodni wiatr, który okresami może być dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę. Zachód słońca odbędzie się o 19:33, natomiast zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, co zachęca do spacerów i aktywności na zewnątrz. Ciśnienie będzie się wahać, po południu wyniesie 1014 hPa.