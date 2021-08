Pogoda na poniedziałek 23 sierpnia. Na Pomorzu możliwy przelotny deszcz

Temperatura maksymalna od 16 i 17 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej do 21 st. C miejscami na północy i 23 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, głównie z kierunków wschodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.