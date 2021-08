Gdańsk. Rozbudowa kolejnego odcinka Kartuskiej za 13 mln zł

- Zakres prac przewiduje wykonanie skrzyżowania wraz z odcinkiem ok. 200 metrów ul. Kartuskiej oraz Nowatorów, koniecznym do funkcjonalnego włączenia jezdni, chodnika oraz infrastruktury podziemnej w istniejący układ. Planowany nowy układ drogowy na ul. Kartuskiej kończyć się będzie za zakrętem, ok. 200 metrów od skrzyżowania z ul. Nowatorów w kierunku gminy Żukowo. Przebudowany zostanie również odcinek ul. Nowatorów do wysokości ul. Fabrycznej. Droga będzie kontynuacją rozbudowywanego obecnie odcinka od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów. Wykonane zostanie skrzyżowanie wraz z jezdniami, chodnikami, ścieżką rowerową wraz z przebudową infrastruktury podziemnej. Prace mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Złożone zostały cztery oferty.