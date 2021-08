Podniebne ewolucje, czyli weekendowe pokazy Lotos Gdynia Aerobaltic Airshow

Lotos Gdynia Aerobaltic Airshow 2021. Atrakcje na płycie lotniska

- Piloci, których zapraszamy do udziału w pokazach to absolutna międzynarodowa czołówka. Co roku podnosimy poprzeczkę, ponieważ chcemy, żeby każdy widz znalazł coś dla siebie. Różnorodne statki powietrzne i jeden punkt wspólny, czyli najlepsi piloci za ich sterami - zachęcają organizatorzy.