Początek procesu byłej sekretarki ze Stutthofu. Ma 96 lat, ale odpowie w sądzie dla nieletnich

Irmgard Furchner była sekretarką komendanta obozu Paula Wernera Hoppego. To on sporządzał rozkazy egzekucji i listy deportacyjne do pociągów do Auschwitz. Postępowanie będzie rozpatrywane przez wydział dla nieletnich w mieście Itzehoe, ponieważ oskarżona w chwili popełnienia przestępstwa miała mniej niż 21 lat, a więc była młodociana w rozumieniu ustawy o sądach dla nieletnich. Kobieta ma 96 lat.