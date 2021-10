Opóźnienia przy budowie S6. Pierwsze odcinki gotowe nie w tym, ale w przyszłym roku

- Zdarzało się wielokrotnie, że po zdjęciu zewnętrznej warstwy ziemi tzw. odhumusowania ukazywały się ślady wskazujące na konieczność przeprowadzenia badań. To każdorazowo wstrzymywało roboty budowlane. Do tego często musieliśmy rozszerzać obszar poddany wcześniejszym badaniom. Z czymś takim, o takiej skali nie mieliśmy wcześniej do czynienia - informuje Piotr Michalski, rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA.