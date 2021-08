"Odłóż telefon i żyj!" - Sopot ostrzega pieszych

– Napisy mają zwiększyć świadomość pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, i poprawić ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Zmieniło się prawo i piesi mają pierwszeństwo na "pasach". Hasło ma przypominać, że nawet mając pierwszeństwo, należy zachować ostrożność, zwłaszcza że wiele młodych osób przechodząc przez ulicę, wpatruje się w ekrany telefonów. Wymalowaliśmy je na chodnikach, ale kierujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Telefony niestety odwracają także uwagę kierowców, co również może stwarzać śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.