Gliwice. 18-latka wystrzelona jak z procy. Dramat na przejściu dla pieszych

Wypadek w Gliwicach. 18-latka potrącona na przejściu

Do wypadku w Gliwicach doszło we wtorek na ul. skrzyżowaniu ulic Skowrońskiego i Leśnej. 18-latka została potrącona przez samochód osobowy. Jak ustalili policjanci na miejscu i co potwierdził zapis z monitoringu miejskiego, piesza przed wejściem na przejście nie upewniła się, że może bezpiecznie przejść.