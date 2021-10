Jesienna aura nad Bałtykiem

Pomorskie. Prognoza pogody na wtorek

We wtorek na Pomorzu będzie zdecydowanie chłodniej. Szykuje się nam spadek temperatury do około 9-10 st.C. Od godzin porannych spodziewane są przelotne opady deszczu. Do południa możliwe przejaśnienia, później będzie już tylko pochmurno i więcej opadów.