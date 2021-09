Gdańsk. Uroczystości upamiętniające harcmistrza Jana Ożdżyńskiego

W nocy z 31 sierpnia na 1 września pełnił dyżur w biurze Polskiej Rady Sportowej. Jak informuje dr Jan Daniluk, okoliczności śmierci Ożdżyńskiego wciąż nie są do końca jasne. Prawdopodobnie został zastrzelony przez napastników, którzy wtargnęli do budynku, podczas zdobywania go. Akcją tą dowodził sam SS-Obersturmführer Kurt Eimann, zbrodniarz wojenny. W chwili śmierci Jan Ożdżyński miał 36 lat. Osierocił dwie córki, zostawił żonę, Walerię.