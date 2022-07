Gdańsk. Chciał sobie zrobić selfie. Zginął porażony prądem

Wstępne czynności wykluczyły, by do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Prawdopodobnie był to nieszczęśliwy wypadek. Pod nadzorem prokuratora na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo śledczej. Do działań powołano także technika kryminalistyki oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej.