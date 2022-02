Dziennikarka uderza w TVP. "Wybrano tendencyjnie kilka zdań"

Autor reportaży Zbigniew Górniak odpiera zarzuty. W rozmowie z Presserwisem tłumaczy, że jego cykl "to nie są filmy promocyjne urzędu miasta". Wskazuje też, że "nie są to reportaże interwencyjne, ani śledcze i nikogo nie oskarżają, ani nie obrażają". - Nie padają tam nazwiska włodarzy. To materiały pozbawione agresji - przekonuje.