Rada Etyki Mediów o serialu TVP 3 "Mroczne dzielnice". Miażdżąca opinia

Prezydent Katowic Marcin Krupa złożył skargę do Rady Etyki Mediów na odcinek serialu TVP 3 "Mroczne dzielnice" o Załężu. To już kolejna skarga do REM na ten serial. Poprzednią złożył prezydent Wrocławia. W obu przypadkach Rada Etyki Mediów przyznała rację skarżącym.