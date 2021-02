Rada Etyki Mediów: Portal tvp.info złamał zasady Karty Etycznej Mediów

Rada Etyki Mediów oceniła, że intencją autorów artykułów był "atak na działania polityczne i na osoby, z którymi TVP Info się nie zgadza". - Matka wspiera Strajk Kobiet i zabija swoje dzieci. Pisarka-przeciwniczka PiS oddaje swoją matkę do domu opieki i ma to coś wspólnego z preparatem na przedłużenie erekcji. W obu przypadkach skojarzenia manipulacyjne, a nawet haniebne - podkreśla przedstawiciel REM.

- Druga publikacja nie pozostawi aż tak trwałego śladu, bo tytuł został zmieniony, ale jest równie obrzydliwa moralnie. Zestawienie w tytule środka na potencję z oddaniem matki do domu opieki ma sugerować: "Gretkowska oszalała". Wyjaśnienie, że za radą farmaceutki miała go użyć do znieczulenia zamiast morfiny na receptę, dotrze już tylko do części odbiorców - dodał przedstawiciel.