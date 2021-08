Co dalej z MEVO 2.0? Pomysł działaczy Lewicy, Zielonych i Polski 2050

Oferta firmy City Bike Global SA - uwagi

Tomasz Larczyński działacz Lewicy z inicjatywy Lepszy Gdańsk, skupił się przede wszystkim, na tym kto złożył oferty w przetargu. Według ustaleń działaczy lewicy działalność i jakiekolwiek ślady funkcjonowania firmy City Bike Global są zagadkowe. Firma, reklamuje się jako operator wielkich systemów rowerów miejskich, na co nie można znaleźć żadnego potwierdzenia ani w Europie, ani w Ameryce Łacińskiej. Adres firmy, jej strona internetowa też wzbudzają podejrzenia - informuje Larczyński Co więcej, firma ta nigdy nie zajmowała się infrastrukturą roweru miejskiego - dodaje. Jedyny ślad działalności firmy, jaki udało się ustalić działaczom lewicy, to wzięcie udziału w przetargu na rower miejski w Łodzi, który to firma City Bike Global przegrała.