"Bioterroryzm antyszczepionkowy". Prof. Gut o sprawdzaniu szczepień przez pracodawców

- Z grypą żyjemy kilka setek czy tysięcy lat. To jest inny wirus. Jeżeli zapomnimy o uodpornianiu populacji, to on wróci i jeśli będzie miał kogo zakażać, to zakazi - powiedział ekspert. W momencie gdy 80 proc. populacji nosiło maseczki, to grypy nie było. Teraz gdy maseczki nosi ok. 30 proc. populacji, to mamy znowu do czynienia ze wszystkimi chorobami przenoszonymi drogą oddechową - powiedział prof. Gut na antenie gdańskiej rozgłośni.