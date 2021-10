Nastolatka kosiła trawę, zabił ją nożownik. Rusza proces

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi prok. Krzysztof Kopania relacjonował tuż po pierwszy przesłuchaniu Eryka S., że odmówił wówczas złożenia wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Wiadomo, że w chwili zatrzymania był trzeźwy, jednak z uwagi na stan zdrowia został przewieziony do szpitala, gdzie go przesłuchano i przedstawiono mu zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie.