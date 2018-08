Trójmiasto. Aresztowano Marka M. podejrzanego o pedofilię. Ofiarami chłopcy na obozach

55-latniego Marka W. podejrzanego o pedofilię policja zatrzymała w czwartek na Wyspie Sobieszewskiej podczas odbywającego się obozu harcerskiego. Jego ofiarami miał być 14-letni chłopiec i dwoje innych niepełnoletnich. Mężczyzna trafił do aresztu.

W sobotę Marek W. usłyszał trzy zarzuty. Prokurator zarzucił mu popełnienie trzech czynów polegających na doprowadzeniu małoletniego poniżej 15. roku życia do poddania się innej czynności seksualnej. To oznacza, że nie dochodziło do bezpośredniego stosunku seksualnego, jednak nadal do naruszenia sferę płciowości nieletnich.