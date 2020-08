Trójka. Kuba Strzyczkowski wydał oświadczenie po odwołaniu ze stanowiska dyrektora. "Nie udało się"

"Nie udało się. Nie będę komentował pojawiających się wobec mnie zarzutów, gdyż jest to poniżej mojej godności. W czasie mojej krótkiej misji otrzymałem tysiące głosów wsparcia od słuchaczy Trójki, za które ogromnie dziękuję. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy w tym trudnym czasie wrócili do Trójki i starali mi się pomóc. Byłem dumny, że kierowałem takim zespołem. Wkrótce usłyszmy się znowu. Moja głowa jest pełna pomysłów" - napisał w oświadczeniu przesłanym do redakcji Wirtualnej Polski Kuba Strzyczkowski.