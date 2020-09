Trójka. Finał zmian kadrowych. To ona ma odzyskać sympatię słuchaczy

Trójka zatrudniła nowych prezenterów i dziennikarzy, nie ma mowy o powrocie do starych formatów - to nieoficjalny komentarz do zmian w ramówce Programu Trzeciego Polskiego Radia. Szefowie stacji liczą, że jego nową powszechnie rozpoznawalną gwiazdą stanie się Małgorzata Łukowska z Meloradia.

Trójka. Finał zmian kadrowych. Znamy szczegóły nowej ramówki (PAP, Fot: kolaż WP)