Trójka. Beata Pawlikowska kończy współpracę z radiem. Trwała zaledwie 3 miesiące

Trójka. Beata Pawlikowska zakończyła współpracę z radiem

Beata Pawlikowska do Trójki wróciła w połowie czerwca. Tam prowadziła audycję "Blondynka w Trójce", która nadawana była co niedzielę między godziną 11:05 i 13. Po niespełna trzech miesiącach Beata Pawlikowska podjęła decyzję o zakończeniu współpracy i odejściu z Programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziennikarka i podróżniczka przekazała, że w podjęciu decyzji pomogło jej odejście ze stacji Kuby Strzyczkowskiego.

Trójka. Jaki powód decyzji Beaty Pawlikowskiej?

"Dziękuję Kubo, że zaprosiłeś mnie do Trójki, bo było to dla mnie magiczne miejsce. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam poprowadzić dziewięć programów w Trójce. W ostatniej audycji chciałam Was zabrać na spotkanie z szamanem z plemienia Marubo w dżungli amazońskiej w Brazylii i z zieloną żabą, której toksyczna wydzielina jest używana podczas magicznego rytuału. Blizny po tej ceremonii mam do dzisiaj, ale przeżyłam wtedy moją pierwsza lekcję latania" - dodała Pawlikowska.