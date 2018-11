Trik Tuska i manipulacja Wassermann. Ekspert od mowy ciała o kulisach przesłuchania

Donald Tusk cedził słowa, świadomie kontrolował każdy gest i mimikę twarzy. Nie pokazał, że jest nieszczery. Z kolei Małgorzata Wassermann ostro atakowała. Szczególnym gestem wrogości był długopis i palec wycelowany w przesłuchiwanego. Ekspert mowy ciała komentuje posiedzenie komisji śledczej ds. Amber Gold.

- Donald Tusk i Małgorzata Wassermann to godni siebie przeciwnicy. Tusk nie dał się przyłapać na kłamstwie, a Wassermann jakimś cudem nie wybuchła i zniosła jego ironiczne zaczepki - komentuje dla WP Daria Domaradzka-Guzik, ekspert od mowy ciała. Dodaje, że oboje ciężko odchorują spotkanie w komisji śledczej ds. Amber Gold. Powstrzymanie emocji w sytuacji tak wielkiego napięcia i walki politycznej, wymagało od nich ogromnego wysiłku.

Im dłużej trwało przesłuchanie Donalda Tuska przed sejmową komisją, tym bardziej agresywne stawały się pytania posłów PiS . Jednak sam przesłuchiwany zorientował się, że te słowne ataki nie zrobią mu krzywdy. Dlatego odpowiadał na wyraźnym luzie. To był moment, w którym było już przesądzone, że członkowie komisji nie dadzą rady przesłuchiwanemu.

- Donald Tusk prezentował spokój i podczas wypowiedzi przemycał uśmiechy. To był doskonały sposób na obronę. Chciał tym wyprowadzić członków komisji z równowagi - ocenia ekspertka. - Kontrolował przy tym swoje zachowanie i mimikę twarzy, aby nie dać się przyłapać na ani jednym geście mogącym świadczyć o jego nieszczerości. Nie było charakterystycznego drapania się po karku, pocenia się, co pogrążyło wielu poprzednio przesłuchiwanych urzędników i polityków - dodaje.

Obrazują to fragmenty przesłuchania:

Bartosz Kownacki: - Nie wiem, co pana śmieszy? Donald Tusk: - Uśmiecham się do przewodniczącej, aby dodać jej otuchy.

Ten nastrój, był czytelny nie tylko dla ekspertów. Szybko wyłapali to internetowi prześmiewcy.

Początek przesłuchania. Tusk niepewny, Wassermann ostro

- Dlatego pojawił się gest jawnej wrogości, czyli celowanie długopisem w przesłuchiwanego podczas zadawania pytań. To była zupełnie inna Małgorzata Wassermann, od tej, jaką widzieliśmy podczas kampanii samorządowej. Zamiast sympatycznego uśmiechu zobaczyliśmy kamienną twarz i surowe, niezdradzające emocji oblicze - analizuje Daria Domaradzka-Guzik.

Jej zdaniem Wassermann pokazała, że zna psychologiczne aspekty techniki przesłuchań. - Kilka razy powiedziała do Tuska, "proszę się nie denerwować". Właśnie te słowa i przerywanie mu podczas wypowiedzi, miały wyprowadzić go z równowagi i sprowokować do potknięcia. Tusk opanował jednak kotłujące się w nim emocje - mówi dalej ekspertka.