Trauma pasażerki w Gorzowie. Miała przewijać dziecko w toi toiu pod dworcem PKP

- Na dworcu PKP w Gorzowie nie miejsca dla matki z dzieckiem, aby w cywilizowanych warunkach przebrać niemowlę. Usłyszałam, że mam przewinąć swoje dziecko w toi toiu stojącym przed dworcem. Byłam w szoku. To, że nie ma toalet, to jest wiadome od dawna, ale to skandal, że kazano mi przewinąć niemowlaka w toi toiu - mówi w rozmowie z portalem gorzowianin.com pani Ewelina.