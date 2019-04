Trash Challenge WP. Podjęły wyzwanie, zebrały 30 worków

Od podjęcia wyzwania #Trash Challenge przez redakcję Wirtualnej Polski minęły prawie trzy tygodnie i... było warto! Nasi internauci z werwą przejęli pałeczkę i ruszyli do walki z zaśmieconą okolicą. Zdjęcia wzorowo wysprzątanego lasu na dziejesie.wp.pl przesłały też dziewczyny z salonu kosmetycznego w podwarszawskich Ząbkach.

"30 worków w godzinę"

Jak tłumaczyła, wśród dziewczyn istniała nadzieja, że nie będą miały zbyt wiele do sprzątania. "Jednak po 15 minutach wiedziałam, że jest to challenge. W niecałą godzinę zapełniłyśmy 30 worków. Głównie butelkami po alkoholach, ale znalazł się także telewizor!" - poinformowała kobieta.

"Na co dzień zajmujemy się upiększaniem pań, więc akcja jak najbardziej wpisywała się w naszą ideę promowania piękna i dbałości nie tylko siebie, ale również przestrzeni która nas otacza" - zaznaczyła internautka.

Nasza czytelniczka napisała też, że pałeczka wyzwania #Trash Challenge została podana dalej. "Do akcji nominowałyśmy przedszkole Akademia Odkrywcy. Wierzymy, że z taką liczbą rąk uda się pięknie wysprzątać ząbkowski las" - tłumaczy kobieta.

Trash Challenge

Zaczęło się od wpisu na Facebooku, w którym jeden z użytkowników zamieścił dwa zdjęcia. Na jednym - dzikie wysypisko, na drugim - to samo miejsce wysprzątane na błysk. "Nowe wyzwanie dla was, znudzone nastolatki. Zróbcie zdjęcie miejsca, które potrzebuje sprzątania i pokażcie, co z nim zrobiliście".