Transformacja energetyczna w Polsce. Jak Fundusze Europejskie wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii i redukcję emisji?

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Energia z odnawialnych źródeł zajmuje ważne miejsce w programach finansowanych z funduszy unijnych. OZE są niezbędne, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i ograniczyć skutki zmian klimatu. Do tego koszty produkcji energii z OZE systematycznie spadają i już teraz są często niższe niż z węgla.

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce systematycznie rośnie. W 2014 r. wynosił 11 proc., a we wrześniu 2024 r. to już ponad 33 proc.

Wsparcie OZE z funduszy unijnych to ponad 8 mln zł, przede wszystkim na inwestycje w produkcję, dystrybucję i magazyny energii.

Produkcja, czyli nowe jednostki, które wytwarzają energię z OZE. Np. panele fotowoltaiczne, wiatraki albo pompy ciepła. Dystrybucja, czyli bardziej efektywny sposób, w jaki energia trafia od jej źródła do domów, biur czy fabryk. To np. inteligentne rozwiązania, które łączą infrastrukturę elektroenergetyczną z nowoczesnymi technologiami.

Magazyny energii to klucz do jej efektywnego wykorzystania. Zbierają energię, gdy zapotrzebowanie jest małe, a uwalniają, gdy jest duże. Dzięki nim ograniczymy straty energii. W 2023 r. w Polsce ilość utraconej energii odpowiadała całorocznemu zapotrzebowaniu na prąd ok. 130 tys. gospodarstwa domowych.