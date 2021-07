Tragiczny wypoczynek w rzeszowskim zalewie. Zmarł 42-latek, który nie wypłynął z Wisłoka

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek około godz. 20. Dwaj mężczyźni w wieku 33 i 42 lat wypożyczyli łódkę i udali się na wyprawę przez zbiornik na Wisłoku, przy ul. Kwiatkowskiego. W pewnym momencie łódka się przewróciła, a obaj mężczyźni wpadli do wody. Niestety, dopłynąć do brzegu o własnych siłach udało się jedynie młodszemu.