Tragiczny wypadek w Żorach. Zginął 23-letni motocyklista

Druga ofiara śmiertelna w woj. śląskim

Motocyklista z Żor to druga w tym miesiącu śmiertelna ofiara wypadków na drogach woj. śląskiego. Od początku miesiąca do 7 maja włącznie w regionie doszło do 24 wypadków (z czego do trzech minionej doby), w których jedna osoba zginęła, a 27 zostało rannych (minionej doby trzy). Policjanci zatrzymali 212 nietrzeźwych kierowców (minionej doby - 32).