Tragiczny wypadek w Białymstoku. Ziemia przysypała robotników

Ziemia przysypała dwóch robotników pracujących przy budowie przejścia podziemnego w Białymstoku. Jeden z nich był reanimowany. Po kilkudziesięciu minutach walki o życie zmarł.

Do wypadku doszło ok. godz. 12:30. Pracujący przy budowie przejścia podziemnego przy ul. Klepackiej w Białymstoku dwaj robotnicy zostali przysypani ziemią.

Drugi mężczyzna był nieprzytomny. Żeby do niego dotrzeć, strażacy musieli odkopać ok. 2-2,5 metra mokrej, ciężkiej ziemi. St. bryg. Ostrowski podkreślił, że jego resuscytację rozpoczęto jeszcze podczas wydobywania go na powierzchnię. Mimo to nie udało się go uratować.