Tragiczny wypadek śmigłowców w Turcji: pięć ofiar śmiertelnych

W południowo-zachodniej Turcji doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch śmigłowców wojskowych . Jak podaje telewizja NTV, w wyniku zderzenia zginęło co najmniej pięć osób , a jedna została ranna. Wśród ofiar jest generał brygady armii tureckiej Isa Baydilli.

Wszystkie ofiary to wojskowi, a ranny żołnierz został przewieziony do szpitala. Gubernator prowincji Isparta, Abdullah Erin, poinformował, że do tragedii doszło w stolicy regionu, mieście Isparta. Jeden z helikopterów spadł w pobliżu stacji benzynowej.