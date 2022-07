Tragiczny wypadek przy pracy na działce. Zginął 75-letni mężczyzna

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę w miejscowości Dąb Mały nieopodal Włocławka. Jak wynika z relacji mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, oficera prasowego KM PSP we Włocławku, doszło do niego, gdy 75-letni mężczyzna wycinał gałęzie na jednym z drzew na swojej działce. Korzystał z drabiny. W pewnym momencie, z nieznanych przyczyn, spadł z wysokości ok. 11 metrów.