Tragiczny wypadek przed kioskiem w Stalowej Woli. 18-latek usłyszy zarzuty

"Brawurowa i nieprawidłowa" jazda doprowadziła do tragedii w Stalowej Woli. 18-latek uderzył mercedesem w kiosk. W wypadku zginął mężczyzna. Tarnobrzeski prokurator w rozmowie z WP powiedział, że kierowca auta usłyszy w piątek zarzuty.

Nie wiadomo, z jaką prędkością poruszał się 18-latek, który wjechał w kiosk w Stalowej Woli. Będzie to ustalał biegły. - Na podstawie materiału, którym dysponujemy, można powiedzieć, że kierowca jechał brawurowo i nieprawidłowo, co spowodowało, że stracił kontrolę nad pojazdem i doszło do zdarzenia - dodał prokurator.