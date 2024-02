Tragedia w Chorwacji wstrząsnęła Polską. Nowe doniesienia

Bezpośrednio po wypadku, biuro prasowe kancelarii marszałka województwa mazowieckiego poinformowało, że firma Jarosława M., która zorganizowała tę tragiczną wycieczkę, działała bez wymaganego prawnie wpisu do rejestru organizatorów turystyki. Jak podkreślała kancelaria marszałka województwa mazowieckiego, "oznacza to, że klienci biura nie są objęci gwarancją ubezpieczeniową, jaka przysługuje turystom korzystającym z usług zarejestrowanych biur podróży. Urząd marszałkowski skierował sprawę do organów ścigania".