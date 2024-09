Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Był piąty mężczyzna?

Według pierwszych infromacji samochodem miało podróżować trzech mężczyzn i kobieta. Męźczyźni byli pod wpływem alkoholu, mieli od 1 do 2 promili. Nikt nie przyznawał się do kierowania autem. Mężczyźni przekonywali, że to jadąca z nimi kobieta miała prowadzić samochód. Ale śledczy im nie wierzą.