Tragiczny wypadek na torowisku w Przemyślu. Nie żyje mężczyzna

Młody mężczyzna wszedł pod nadjeżdżający pociąg na przejeździe kolejowym w Przemyślu. Ruch na torach został zablokowany.

Do wypadku doszło ok. godz. 19. w piątek. Młody mężczyzna wszedł na torowisko. Uderzył w niego pociąg jadący z Przemyśla do Przeworska.