Tragiczny wypadek na S3. Jedna osoba nie żyje, ponad 20 w szpitalach

Nie żyje jedna osoba osoba poszkodowana w wypadku autobusu na dolnośląskim odcinku drogi S3. Rannych zostało ponad 20 osób.



Do tragicznego wypadku autokaru doszło w czwartek wieczorem na S3 niedaleko miejscowości Sucha Górna. Rano wojewoda dolnośląski informował, że zmarła druga osoba, jadąca autokarem. Jednak te informacje na szczęście się nie potwierdziły. Obecny bilans wypadku to jedna ofiara śmiertelna i ponad 20 rannych.

Jak informuje RMF FM, stan pięciu osób wciąż jest ciężki, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwie osoby przeszły operacje. Rodziny zabrały już większość najmniej poszkodowanych do domów.

Wracali z wycieczki na jarmark świąteczny

Do wypadku doszło tuż przed godziną 21 , na wjeździe na drogę ekspresową S3. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że autokar prawdopodobnie wpadł w poślizg - nawierzchnia była mokra, padał deszcz. Pojazd wypadł z drogi i przewrócił się na bok.

Autobusem jechało 51 osób - 49 pasażerów: osoby niepełnosprawne, w tym dzieci oraz dwóch kierowców . Wracali z wycieczki na jarmark świąteczny we Wrocławiu do swoich domów w Międzyrzeczu i Pszczewie.

Kierowca zatrzymany

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 69-letni kierowca wpadł w poślizg i stracił panowanie nad pojazdem. Został zatrzymany do wyjaśnienia. Wiadomo, że był trzeźwy.

Część pasażerów autokaru po wypadku opuściła go o własnych siłach, innym musieli przyjść z pomocą strażacy - rozcinając wrak pojazdu. Niestety, kilka osób podczas wypadku wypadło z autokaru. Cztery z nich znalazły się pod wrakiem. Strażacy ręcznie odkopywali ziemię, by się do nich dostać.