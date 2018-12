Dolny Śląsk. Tragiczny wypadek autokaru. Wracali ze świątecznego jarmarku we Wrocławiu

1 osoba nie żyje, 24 z ciężkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Taki jest bilans wypadku na drodze S3 pod miejscowością Sucha Górna w gm. Polkowice na Dolnym Śląsku. Ofiary wypadku wracały z wycieczki - ze świątecznego jarmarku we Wrocławiu.

Do wypadku doszło tuż przed godziną 21, na wjeździe na drogę ekspresową S3. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że autokar prawdopodobnie wpadł w poślizg - nawierzchnia była mokra, padał deszcz. Pojazd wypadł z drogi i przewrócił się na bok.

Autobusem jechało 51 osób - 49 pasażerów: osoby niepełnosprawne, w tym dzieci oraz dwóch kierowców. Wracali z wycieczki na jarmark świąteczny we Wrocławiu do swoich domów w Międzyrzeczu i Pszczewie.

Część pasażerów autokaru po wypadku opuściła go o własnych siłach, innym musieli przyjść z pomocą strażacy - rozcinając wrak pojazdu. Niestety, kilka osób podczas wypadku wypadło z autokaru. Cztery z nich znalazły się pod wrakiem. Strażacy ręcznie odkopywali ziemię, by się do nich dostać.