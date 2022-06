Tragiczny wypadek na autostradzie w kierunku Katowic

Do wypadku doszło na wysokości wsi Ochodze pod Opolem w gminie Komprachcice. 55-letni kierowca Volvo, z nieznanych powodów, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Auto znalazło się poza jednią, gdzie dachowało. Poważnie ranna została 56-letnia pasażerka auta. Kobieta była reanimowana na miejscu wypadku, mimo wysiłków ratowników jej życia nie udało się uratować. Kierowca auta z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Jak ustalili dziennikarze "Dziennika Zachodniego", podróżująca szwedzkim autem para na co dzień mieszkała w Niemczech. Do Polski jechali w odwiedziny.