Tragiczny wypadek motocyklistów. Kierująca autem mówi o nowej wersji wydarzeń

Wirtualna Polska donosiła, że w karambolu w Miłosnej (woj. dolnośląskie) zginął motocyklista, a siedmiu kolejnych zostało rannych. Czołowo miała w nich uderzyć jadąca z naprzeciwka 70-latka. Teraz kobieta twierdzi, że jechała po swoim pasie ruchu, a to kierowca jednośladu spowodował wypadek.

W sumie w kolizji brało udział dziesięć osób. Dwie nie odniosły obrażeń, siedem trafiło do różnych szpitali, a jedna mimo reanimacji zmarła. To 33-letni Krystian Skokowski. Wirtualna Polska dotarła do jego znajomych. Jednym z nich jest wójt gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn . Co powiedział nam o zmarłym?

- Znałem go osobiście. To był strażak, oddany nie od dziś. Człowiek prawdziwy. Zwyczajnie niezwyczajny - wspomina Wołoszyn. - Nie było go widać, a z drugiej strony robił wszystko, co można było, by pomagać społeczności. Rozwijał też swoje pasje - motory. To był mężczyzna z ikrą. Jak to się mówiło kiedyś - i do tańca, i do różańca. Będzie nam go brakowało. Nasze lokalne środowisko jest w żałobie. Żadne słowa teraz nie oddadzą tego, co czujemy - dodaje.