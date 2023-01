Tragiczny wypadek. Młody kierowca uciekał przed policją

Jak poinformował mł. asp. Bagiński w sobotę ok. godz. 20.20 policjanci z posterunku w Dębnicy Kaszubskiej chcieli zatrzymać do kontroli drogowej peugeota. Jednak jego kierowca, mimo włączonych przez policję sygnałów świetlnych i dźwiękowych, rozpoczął ucieczkę drogą wojewódzką nr 210 w kierunku Słupska. Kilka minut później w Głobinie doszło do wypadku.