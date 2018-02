Tragiczny wypadek migrantów. Ciężarówka przewoziła 300 osób

Do wypadku doszło w okolicach miasta Ben Walid w Libii. Stąd migranci i uchodźcy rozpoczynają swoją przeprawę do Europy. Co najmniej 19 osób zginęło, a 78 zostało rannych.

W takich warunkach podróżują migranci i uchodźcy w Libii (Getty Images, Fot: Chris Hondros)

Kierowca ciężarówki prawdopodobnie przeżył, ale nie trafił do szpitala. Dyrektor placówki Mohamed al-Mabrouk powiedział agencji Reuters, że nie wiadomo, co się z nim stało.

Wśród ofiar są młodzi Somalijczycy i Erytrejczycy.

Znajdujące się około 170 km na południowy wschód od Trypolisu Ben Walid jest centrum przemytniczym. Stąd migranci i uchodźcy z Afryki Subsaharyjskiej trafiają nad libijskie wybrzeże, gdzie zaczynają przeprawę przez Morze Śródziemne.