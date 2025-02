Tragiczny incydent w Łódzkiem. Mężczyzna zginął po jednym ciosie

Napastnik uderzył go w twarz, co spowodowało upadek na asfalt i utratę przytomności. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie zmarł następnego dnia.

Policja szybko ustaliła tożsamość podejrzanego, który po zdarzeniu uciekł do województwa lubuskiego. Funkcjonariusze zlokalizowali go w okolicach Żar, gdzie został zatrzymany. Jak poinformowała młodsza aspirant Katarzyna Biniaszczyk z KPP w Zduńskiej Woli, 32-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co doprowadziło do śmierci ofiary. Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.