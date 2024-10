Tragiczny finał wymarzonych wakacji. Polka czeka na pomoc w tureckim szpitalu

Rodzina ma problem, bo koszt sprawdzenia chorej do szpitala w Polsce to majątek. Teraz, jak relacjonują bliscy Marty Dubiel - jej trójka dzieci, partner Tomasz i przyjaciółka Oliwia - najważniejsze jest zebranie kilkudziesięciu tysięcy euro, które pozwolą opłacić specjalistyczny samolot do transportu medycznego.