Tragiczny finał pożaru na Podkarpaciu. 2-latek zmarł w szpitalu

Pożar wybuchł w sobotę wieczorem jednym z pokoi w domu jednorodzinnym w Śliwnicy (woj. podkarpackie). Dwulatek i jego matka trafili do szpitala. Niestety pomimo starań lekarzy dziecka nie udało się uratować.

Pożar ugaszono błyskawicznie. Straż pożarna dostała informację o zdarzeniu około godz. 19 i natychmiast wysłała pięć zastępów straży pożarnej. Zanim jednostki dotarły na miejsce z pomocą ruszył strażak, który mieszkał w okolicy. To on wyniósł nieprzytomnego 2-latka z płonącego domu. Później strażacy dotarli do matki chłopca. Nieprzytomna kobieta została wyniesiona i przetransportowana razem z synem do szpitala.