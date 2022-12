Tragiczny chrzest. Gwałtowna powódź porwała dziesiątki ludzi

Do zdarzenia doszło w sobotę. Co najmniej 33 osoby zgromadziły się na ceremonię chrztu nad rzeką Jukskei w Johannesburgu, największej metropolii Republiki Południowej Afryki. Weszły do koryta rzeki, by dopełnić rytuału. W pewnym momencie, na skutek gwałtownych opadów, poziom wody wezbrał i porwał ludzi z nurtem.