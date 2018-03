Tragiczny bilans mrozów. Zmarło 70 osób, najwięcej ofiar 26 i 27 lutego

Są kolejne śmiertelne ofiary niskich temperatur. Ostatniej nocy zginęły dwie osoby. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by informować służby, gdy widzimy kogoś, kto potrzebuje pomocy.

Podczas mrozów groźne jest również zatrucie czadem. Tlenek węgla nie jest wyczuwalny dla człowieka i dlatego jest tak groźny. To czy czad jest w pomieszczeniu może zasygnalizować tylko czujnik tlenku węgla. Można go kupić w sklepach budowlanych a najtańsze takie urządzenia kosztują kilkadziesiąt złotych a najdroższe około 300 zł.

Tlenek węgla dostaje się przez układ oddechowy do krwiobiegu i blokuje rozprowadzanie tlenu po organizmie co powoduje uszkodzenie mózgu i innych narządów. Objawy zatrucia tlenkiem węgla mogą nie wzbudzić niepokoju, bo są nimi zawroty i ból głowy, senność i ogólne zmęczenie. Do tego dochodzą duszności, nudności i trudności w oddychaniu. A człowiek zatruty czadem nie zdaje sobie z tego sprawy i w końcu traci przytomność.